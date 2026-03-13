Michelle Hunziker e Giulio Berruti Com’è nato l’amore?

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati visti insieme a Roma, dove hanno trascorso del tempo in compagnia. La loro frequentazione è stata confermata da scatti pubblicati sui social e da alcune testimonianze di fonti vicine. I due si sono incontrati in diverse occasioni nella capitale, condividendo momenti di intimità e complicità. La loro relazione ha attirato l’attenzione di chi segue le loro attività pubbliche.

. Il nuovo legame tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti accende i riflettori sulla Capitale e svela momenti di profonda tenerezza vissuti lontano dalle telecamere. Sembrano non esserci più dubbi che tra Michelle e Giulio sia nato l’amore, un sentimento che si è fatto strada con la stessa naturalezza intuita dagli occhi di chi li ha visti insieme e raccontato come un incontro che ha cambiato il passo alla quotidianità di entrambi. La Capitale, con i suoi tramonti dorati e le sue strade che invitano alla scoperta, avrebbe fatto da cornice a quello che più d’un semplice giro di parole viene descritto come un colpo di fulmine: uno sguardo incrociato per caso, un invito a cena accolto con un sorriso che non si è più spento, e poi conversazioni che si allungano ben oltre l’orario previsto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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