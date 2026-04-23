In un episodio che ha suscitato numerose reazioni, Jean Todt ha accusato un attacco a Michael Schumacher di essere stato fatto di proposito. Todt, che è stato per lungo tempo team principal e uno dei pochi a visitare l'ex pilota a casa, ha commentato pubblicamente sulla vicenda, sollevando un polverone nel mondo della Formula 1. La polemica si è aggiunta alle discussioni sulla salute e sulla sicurezza di Schumacher.

Team principal più importante della sua vita, uno dei pochi ad accedere a casa Schumacher per vedere le sue condizioni. Ora però le dichiarazioni di Jean Todt su Michael hanno lasciato riflettere. "Nel 1997 Michael speronò Villeneuve apposta. Gli costò il campionato, come nelle qualifiche di Monaco 2006, quando fece un testacoda di proposito”, ha recentemente affermato l'ex numero uno della Fia in un’intervista a High Performance. Un intervento che ha avuto una eco particolare, per il legame tra Todt e Schumi. E che ha sorpreso soprattutto Willi Weber, figura chiave nella carriera del pilota tedesco come ex manager. Intervenuto sulla vicenda ai tedeschi di Express, non ha nascosto il proprio stupore: "Sono senza parole — dice — Perché mai dovrebbe dire una cosa del genere? E per di più considerando la difficile situazione di Michael".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Michael Schumacher, l'attacco di Jean Todt: "Speronato di proposito", polemica in F1

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Jean Todt e le mosse sbagliate e non necessarie di Michael Schumacher; Ralf e Michael, gli unici fratelli capaci di vincere in Formula 1; Schumacher, Weber contro Todt: Sono senza parole. Jerez 97, lo scontro con Villeneuve resta un nervo scoperto; Trionfo Schumacher. Ventun anni dopo arriva il mondiale.

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