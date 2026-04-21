Michael Schumacher accusato di antisportività da Jean Todt l'ex manager Weber | Sono senza parole

Jean Todt ha ripercorso momenti chiave della carriera di Michael Schumacher, concentrandosi su due eventi avvenuti a Jerez nel 1997 e a Monaco nel 2006. In particolare, ha accusato il pilota di comportamenti antisportivi durante queste gare. La discussione ha riacceso tensioni e ricordi legati a quegli episodi, suscitando reazioni da parte di altri protagonisti del mondo della Formula 1. Weber, ex manager, ha commentato la questione affermando di essere rimasto senza parole.

Jean Todt ha riaperto due ferite mai del tutto rimarginate della carriera in F1 di Michael Schumacher, parlando apertamente di Jerez 1997 e Monaco 2006. Le sue parole hanno spiazzato Willi Weber, storico manager del tedesco, che ha preso le difese dell'ex campione e ha messo in discussione tempi e senso dell'uscita dell'ex capo Ferrari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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