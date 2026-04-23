Paris Jackson ha commentato il biopic dedicato a suo padre, attualmente in sala, definendolo “edulcorato” e “pieno di bugie”. La figlia dell’artista ha espresso il suo disappunto sui social, sostenendo che il film presenta versioni distorte della realtà e non rispecchia fedelmente la vita del padre. La produzione ha ricevuto critiche anche da altri membri della famiglia, che hanno dichiarato di non aver avuto coinvolgimento nel progetto.

Paris Jackson si è espressa contro il biopic dedicato a suo padre Michael che attualmente è al cinema: "È tutto edulcorato, pieno di bugie. E io non c’entro nulla" Il 22 aprile è uscito il filmMichael, biopic sulla vita della pop starMichael Jackson. La pellicola ha avutomolti problemi, infatti dopo mesi si è dovuti tornare sul set per sistemare alcune scene che riguardavano le accuse di pedofilia ai danni dell’artista. OggiParis Jasckson, figlia della pop star, si è mostrata contro questo biopic, secondo lei “pieno di inesattezze”.Ha chiarito che non vuole avere nulla a che fare con questo film e non commenterà ulteriormente la vicenda ma ci ha tenuto a sottolineare che, sia lei, sia i suoi fratelli, non sono d’accordo con alcuni punti dell’intervista.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michael, Paris Jackson contro il biopic: “Pieno di falsità”

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