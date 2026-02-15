‘Cime Tempestose’ sbanca al box office | incassi da record

Cime tempestose ( Wuthering Heights) firma un debutto che si impone immediatamente come il vero motore del box office italiano di giovedì 12 febbraio. L’uscita distribuita da Warner Bros. Italia arriva in sala e, già nelle prime ore di programmazione, catalizza l’attenzione del pubblico più degli altri titoli in classifica, prendendosi una centralità rara per un day one e ridisegnando la gerarchia della giornata. Incasso da record per Cime Tempestose. I numeri spiegano bene la portata dell’esordio. Cime tempestose apre al primo posto con 508.106 euro e 64.805 presenze. In termini di “peso” sulla giornata, significa che da solo vale circa metà del box office quotidiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Checco Zalone si conferma ancora una volta protagonista del box office italiano con il suo film 'Buen Camino'.

