Box Office USA | Jumpers – Un salto tra gli animali della Pixar segna un debutto promettente Partenza in sordina per La Sposa!

Il fine settimana al cinema negli USA si apre con segnali incoraggianti per la Pixar. Secondo i dati raccolti da Deadline, infatti, Jumpers – Un salto tra gli animali, l’ultima fatica originale dello studio, ha incassato 3.2 milioni di dollari attraverso le anteprime del Box Office USA (sommando il dato di giovedì sera e le anteprime del sabato precedente). Sebbene il confronto con altri titoli sia complesso, il dato è in linea con le performance di film come Kung Fu Panda 4. Le previsioni per il weekend d’esordio su circa 4.000 schermi nordamericani puntano a una cifra superiore ai 30 milioni di dollari. Si tratterebbe del miglior debutto domestico per un originale Pixar dal 2017 (anno di Coco ), un risultato fondamentale per invertire la tendenza degli ultimi titoli post-Covid. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

