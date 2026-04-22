L’amministratore delegato di Ryanair ha dichiarato che, per quanto riguarda il carburante per gli aerei, le compagnie petrolifere garantiscono stabilità fino a maggio. Tuttavia, oltre quella data, non ci sono certezze e il futuro della disponibilità di carburante rimane incerto. Ha inoltre espresso scetticismo sui commenti di un ex presidente statunitense, senza fornire dettagli specifici. La situazione ha attirato l’attenzione nel settore del trasporto aereo e dell’energia.

“Per maggio le compagnie petrolifere rassicurano, ma da giugno non abbiamo certezze”. A parlare è l’amministratore delegato di Ryanair. Dal quartiere generale della compagnia aerea a Dublino, Michael O’Leary fa il punto sulla crisi del cherosene provocato dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre oggi stesso Lufthansa ha annunciato il taglio di 20mila voli e le incertezze per i passeggeri si fanno sempre più evidenti. O’Leary rassicura i Paesi europei che “non ci saranno rischi sicuramente a maggio e probabilmente a giugno” perché si riforniscono di carburante da Norvegia, Africa Occidentale, Stati Uniti e Russia, “anche se non si può dire “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi carburante aerei, l’ad di Ryanair: “A maggio nessun rischio. Dopo non so, nessuno lo sa”. E attacca Trump

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