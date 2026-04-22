L'amministratore delegato di Ryanair ha dichiarato che le scorte di cherosene sono garantite fino a maggio, senza specificare cosa accadrà successivamente. La compagnia aerea sembra intenzionata a proseguire le operazioni nonostante le tensioni legate alla guerra in Iran. O'Leary ha confermato che, al momento, non ci sono piani immediati di modifica alle rotte o alle forniture di carburante.

Ryanair mantiene la rotta e non si scompone di fronte alla guerra in Iran. A parlare è l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary che sottolinea come la compagnia aerea irlandese sia «protetta dall'aumento dei costi del carburante per aerei», ma le risorse di cherosene potrebbero finire entro giugno. Le compagnie a rischio fallimento L'amministratore delegato Michael O' Leary, conversando con la stampa nel corso del Media Day presso il quartier generale di Dublino, ha fatto sapere che la compagnia aerea irlandese rimane fiduciosa e non si scompone di fronte alle crisi del carburante. «L'80% del nostro combustibile - spiega - ha il prezzo bloccato fino al marzo del 2027 a 67 dollari al barile.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caro carburante, il Ceo di Ryanair: «Scorte di cherosene garantite fino a maggio. Dopo? Chissà»

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