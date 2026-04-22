Un nuovo biopic dedicato a Michael Jackson sta attirando l’attenzione dei fan, mentre i critici esprimono riserve. Secondo alcune fonti, molte scene sono state eliminate e il film presenta un’immagine priva di ombre o contrasti, puntando solo su luci, canzoni e un finale modificato. La presenza dell’approvazione della famiglia ha alimentato dubbi sul contenuto e sulla rappresentazione della figura del cantante.

Che sarebbe stato il suo punto debole lo si diceva da quando è saputo che il film aveva l’approvazione della famiglia. E, puntualmente, ora che Michael sta per arrivare nelle sale, è lì che la critica internazionale sta puntando il dito. E la notizia che l’anno di ritardo nell’uscita sia dipesa soprattutto dai 15 milioni in più spesi per rifare delle scene, non ha aiutato. Il biopic sul re del pop Michael Jackson è – o meglio, voleva essere – il racconto delle straordinarie vita e carriera di uno degli artisti che hanno definito gli ultimi decenni del Novecento. Le difficoltà della famiglia Jackson, il padre-padrone, l’immenso talento dei fratelli e del più piccolo in particolare.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il biopic su Michael Jackson piacerà ai fan ma non ai critici: troppe scene tagliate, nessuna ombra. Solo luci, canzoni e un finale riscritto

Notizie correlate

Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson

Michael: il biopic su Jackson è un atto d’amore per i fanDopo rinvii e rinvii, eccolo, finalmente, Michael, l’attesissimo biopic su Michael Jackson, dal 22 aprile nelle sale italiane distribuito da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film; Michael, recensione: l'ottimo esordio di Jaafar Jackson per un biopic che non osa; Michael, il film: la luce di Michael Jackson in un’agiografia perfetta; Il biopic su Michael Jackson ottiene un limite d'età per tutta la famiglia – Notizie.

Michael, i retroscena del biopic: la scena allo specchio tagliata, il finale riscritto, l’uscita un anno dopoIl biopic su Michael Jackson piacerà ai fan ma non ai critici: troppe scene tagliate, nessuna ombra. Solo luci, canzoni e un finale riscritto ... amica.it

Michael, il biopic su Michael Jackson, è ambizioso ma non emoziona.Dai Jackson 5 al successo solista: il film su Michael Jackson è ambizioso ma frammentato. Bravo Jaafar Jackson e impeccabile Colman Domingo. fashiontimes.it

Il biopic musicale diretto da Antoine Fuqua e sceneggiato da John Logan ripercorre l’ascesa di Michael Jackson dagli esordi con i Jackson 5 fino alla fine degli anni ’80, trasportando in un racconto che alterna conflitti familiari, successi e momenti iconici. Mich - facebook.com facebook

New Music: Ricky305 x Michael Jackson - Mama Se Mama Koo Sa tribute x Michael Jackson x.com