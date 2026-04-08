Ryanair ha annunciato la cancellazione dei voli verso le Isole Azzorre, confermando le indiscrezioni delle settimane scorse. La compagnia aerea ha anche tagliato alcune rotte che collegavano la Germania e il Belgio con altre destinazioni europee. La decisione riguarda diverse tratte, senza indicazioni di riattivazione o modifiche future, e si inserisce in un quadro di cambiamenti operativi più ampi annunciati dalla stessa compagnia.

Roma, 8 aprile 2026 – Lo scenario prospettato nelle ultime settimane sta diventando realtà. È ufficiale, da parte di Ryanair, lo stop ai voli da e per le Isole Azzorre. Che facendo una previsione in base all’ultimo anno, si traduce in 400mila passeggeri che dovranno cercare soluzioni alternative per non restare a terra. E non solo le uniche rotte interessate. La crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, con la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz (riaperto per le prossime due settimane) hanno infatti provocato sia l’aumento dei prezzi dei carburanti che tutti tocchiamo con mano ogni giorno, ma anche l’innalzamento delle tasse specifiche del settore aereo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ryanair cancella i voli per le Azzorre e non solo: ecco quali rotte sono state tagliate dalla Germania al Belgio

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