Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers | nel film anche capi realmente indossati dal Re del Pop

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo film dedicato a Michael Jackson, i costumi sono stati riprodotti con grande attenzione ai dettagli da Marci Rodgers, che ha ricreato fedelmente i capi dell’artista. Tra gli abiti presenti, alcuni sono stati acquistati all’asta da Lady Gaga, e sono autenticamente appartenuti al Re del Pop durante la sua carriera. La pellicola presenta così una selezione di costumi che uniscono riproduzioni e pezzi originali.

I costumi del film sono stati ricreati fedelmente da Marci Rodgers; ci sono anche capi realmente indossati dal Re del Pop comprati all'asta da Lady Gaga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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