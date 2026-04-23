Michael Jackson irrompe con il suo moonwalking nei cinema lecchesi
Nei cinema lecchesi arriva l'atteso biopic su Michael Jackson. Molte le prime visioni interessanti, tra cui Il caso 137, The Drama e A cena con il dittatore. Sullo sfondo, la prossima settimana, l'uscita del secondo capitolo dell'immortale Il diavolo veste Prada.La trama di MichaelIl "biopic" del.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Michael Jackson - Moonwalker | 1988 | Kino Trailer | Deutsch | 4K
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