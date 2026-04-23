Taj Jackson, nipote di uno dei più celebri artisti musicali, ha rivolto parole dure ai critici sui social media, pochi giorni prima del debutto di un progetto dedicato allo zio. Nel suo messaggio, Taj ha affermato di aspettarsi che il pubblico possa formarsi un proprio giudizio senza influenze esterne. La sua dichiarazione arriva in un momento di attesa e attenzione intorno all’uscita di un nuovo lavoro dedicato al Re del Pop.

Taj Jackson alza il tiro sui social a pochi giorni dal debutto di Michael: il nipote del Re del Pop sfida apertamente la stampa: "Il pubblico giudicherà da solo". C'è un'aria elettrica intorno a Michael, il film sulla vita di Michael Jackson che è atterrato nelle sale italiane dal 22 aprile. E a buttare benzina sul fuoco ci pensa Taj Jackson, figlio di Tito, che è letteralmente esploso su TwitterX contro quella che definisce una stampa prevenuta. La rabbia di Taj contro il muro della critica Il concetto è semplice secondo Taj Jackson: i giornalisti hanno provato per anni a blindare l'immagine dello zio in un certo modo, ma ora il giocattolo si è rotto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael, il nipote Taj attacca i critici: "Non vedo l'ora che debbano rimangiarsi tutto"

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