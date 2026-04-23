In questo fine settimana arrivano diverse novità nelle sale cinematografiche, tra cui un nuovo film intitolato «Michael» e una produzione chiamata «Il figlio del deserto». Le uscite spaziano tra generi come thriller, avventura e animazione, offrendo opzioni per ogni età e interesse. Sono previste pellicole che promettono di intrattenere un pubblico variegato, con titoli che arrivano in sala per un fine settimana ricco di novità.

NELLE SALE. Un fine settimana ricco nuove uscite: thriller, avventura, animazione e pellicole per tutta la famiglia. Il fine settimana cinematografico nelle sale italiane si presenta ricco di proposte eterogenee, che spaziano tra biopic, dramma, fantascienza e cinema d’autore internazionale. Tra i titoli più attesi spicca «Michael», biopic musicale diretto da Antoine Fuqua e dedicato alla figura di Michael Jackson. Il film vede protagonista Jaafar Jackson, affiancato da Colman Domingo e Nia Long. La pellicola ripercorre la carriera e la vita privata dell’artista, dagli esordi fino al successo globale, cercando di restituire anche le contraddizioni di una figura complessa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Michael», «Il figlio del deserto» e tanto altro: le novità al cinema

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