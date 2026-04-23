Un nuovo film sulla vita di Michael Jackson ha eliminato le scene che affrontavano le accuse di abusi. L'ente che detiene i diritti dell'artista ha deciso di rimuoverle dal copione prima della distribuzione. Questa scelta è stata presa per evitare controversie legate alle accuse passate e per concentrarsi sugli aspetti della carriera musicale del cantante. La produzione continuerà senza includere riferimenti diretti alle accuse di violenza.

L'ente che gestisce i suoi diritti ha dovuto eliminare dal biopic la parte sulle accuse di violenze su minori, che però era stata scritta per scagionarlo Dopo un rinvio di un anno, mercoledì è infine uscito Michael, il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua e con protagonista Jaafar Jackson, nipote del cantante. Il film era programmato per l’aprile del 2025 e inizialmente doveva soffermarsi anche sulle prime accuse di abusi sessuali che la popstar ricevette nel 1993 dai genitori di Jordan Chandler, che ai tempi aveva 13 anni. La produzione però ha dovuto tagliare la terza e ultima parte del film, quella sugli abusi, perché...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Michael” è l’ennesimo tentativo di riabilitare Michael Jackson

Notizie correlate

Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson

Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il biopic su Michael Jackson guida le uscite del weekend; Michael, Resurrection e tutti i film in arrivo dal 23 aprile; Giornata della cannabis, CBD e legalizzazione: cosa dice la legge in Italia; Il ritorno della Napoleon Jacket non è l'ennesimo trend nostalgico ma un altro, preoccupante messaggio politico.

Michael è l’ennesimo tentativo di riabilitare Michael JacksonL'ente che gestisce i suoi diritti ha dovuto eliminare dal biopic la parte sulle accuse di violenze su minori, che però era stata scritta per scagionarlo ... ilpost.it

Michael (2026): un biopic che non rischia.Recensione, trama e cast del film Michael (2026), un biopic sull'iconico cantante che segna il debutto cinematografico dell'attore Jaafar Jackson ... locchiodelcineasta.com

La classifica dei dischi di Michael Jackson, dal peggiore al migliore. Al numero uno c’è l’album più venduto di tutti i tempi a livello globale, ma gli altri Meglio ‘Off the Wall’ o ‘Bad’ ‘Dangerous’ o ‘HIStory’ E i dischi pubblicati da adolescente Viaggio nella di - facebook.com facebook

Alla Oz si balla come Michael Jackson grazie a un flash mob x.com