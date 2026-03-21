Cruise villain? Il reboot di Miami Vice con Kosinski

Si diffonde la voce che Tom Cruise possa entrare nel cast del reboot di Miami Vice, dove avrebbe un ruolo da antagonista principale. La notizia circola con insistenza tra le fonti di Hollywood e coinvolgerebbe il famoso attore in un nuovo progetto legato alla celebre serie televisiva. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partecipazione di Cruise o ai dettagli della produzione.

La notizia che circola con forza nei corridoi di Hollywood suggerisce che Tom Cruise potrebbe unirsi al cast del reboot di Miami Vice interpretando un ruolo da antagonista principale. Questa possibile collaborazione si inserisce in un contesto dove Joseph Kosinski, già regista di Top Gun: Maverick e F1, prenderà le redini della nuova produzione ambientata negli anni ’80. Mentre Michael B. Jordan e Austin Butler sono stati ufficialmente confermati come protagonisti nei panni dei detective, l’ipotesi su Cruise rimane nel regno delle indiscrezioni non ancora verificate. Se confermata, questa scelta segnerebbe una svolta significativa per la carriera dell’attore, che sta esplorando ruoli più oscuri e complessi dopo il ciclo di Mission: Impossible. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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