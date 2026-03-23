A Hollywood, il successo ha un prezzo e il caso di Michael B. Jordan lo dimostra: l'Oscar cambia gli equilibri e mette in discussione un progetto già avviato. Dopo la vittoria agli Oscar, Michael B. Jordan rinegozia il suo ingaggio per Miami Vice chiedendo 18 milioni di dollari. Una cifra che potrebbe complicare seriamente la produzione e mettere a rischio il reboot previsto per quest'estate. L'effetto Oscar che cambia le regole del gioco Il reboot di Miami Vice sembrava pronto a entrare in produzione, con riprese previste per l'estate e una macchina già in movimento. Poi è arrivata la variabile che a Hollywood può spostare tutto: un Oscar. E con esso, una nuova percezione del valore di mercato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael B. Jordan rischia di far saltare il reboot di Miami Vice: dopo l'Oscar vuole più soldi

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