Pistoia Capitale Italiana del Libro alla Borsa Internazionale di Turismo

Pistoia si presenta alla BIT di Milano come una meta da scoprire. La città, che quest’anno è Capitale Italiana del Libro, punta a conquistare i visitatori con le sue librerie, i suoi eventi culturali e il suo fascino storico. La partecipazione alla Fiera di Rho serve a rafforzare il suo ruolo come centro culturale e turistico. Gli organizzatori sperano di attrarre più turisti e appassionati di libri, mettendo in mostra le sue eccellenze e il suo patrimonio.

Pistoia Capitale Italiana del Libro (CIDL26) si presenta come destinazione d'eccellenza alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fiera Milano Rho. Oltre 1500 eventi piccoli, medi e grandi in programma tra gennaio e dicembre e un progetto improntato ai principi della bibliodiversità con iniziative in tutti i luoghi di aggregazione del centro e delle periferie: Pistoia è stata così al centro di un'affollata sessione organizzata dalla Regione dal titolo: "Toscana una fiaba da vivere insieme" (presente anche l' Assessore Regionale a Economia, Agricoltura e Turismo Leonardo Marras ).

