In Puglia, il crescente afflusso di turisti ha portato a un aumento della movida e delle attività legate al divertimento notturno. Tuttavia, questa crescita ha coinciso anche con la presenza di infiltrazioni criminali che si occupano di traffico di sostanze stupefacenti e di abusi di alcol. Il sociologo ha analizzato come questa situazione stia modificando il panorama delle località turistiche della regione.

Il sociologo Palmisano mette a nudo il lato oscuro del boom turistico pugliese, evidenziando come la crescita dei flussi di massa stia alimentando infiltrazioni criminali legate al consumo di stupefacenti e alcol nelle zone della movida. Mentre la regione attira visitatori con le sue coste, la ricchezza generata fatica a tradursi in un incremento reale del Pil locale, lasciando spazio a dinamiche di spaccio e controllo territoriale da parte delle mafie. L’illusione della prosperità e il paradosso economico regionale. La Puglia sta vivendo una dicotomia profonda tra l’immagine di meta da sogno proiettata all’esterno e la realtà economica interna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, il lato oscuro del turismo: tra movida e infiltrazioni mafie

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