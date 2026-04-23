Il 25 aprile in Lombardia sarà caratterizzato da giornate di sole grazie a un'alta pressione proveniente dal Nord Africa, che favorirà condizioni di bel tempo quasi ovunque. Tuttavia, si prevedono differenze di temperatura significative tra le ore notturne e quelle diurne, con un’escursione termica rilevante. La giornata della Festa della Liberazione si svolgerà dunque con condizioni meteo favorevoli, anche se il clima potrà risultare variabile tra mattina e pomeriggio.

Milano, 23 aprile 2026 - Festa della Liberazione sotto il sole, torna infatti, il bel tempo quasi ovunque, trainato da una prepotente alta pressione nordafricana ma avremo anche sbalzi termini notevoli tra notte e giorno. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la notte assisteremo a un sensibile calo delle temperature, con minime che scenderanno sotto la media del periodo, attestandosi localmente fino a 3-5 gradi al Centro-Nord. Sole sulla Liberazione. Da domani venerdì, 24 aprile 2026, il sole brillerà incontrastato su tutta la Penisola con massime in sensibile aumento. Attenzione dunque al termometro: se le minime resteranno fresche e sotto le medie stagionali, le massime schizzeranno oltre i 22-23 gradi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, il “Cammello” regala il sole il 25 aprile ma attenti all’escursione termica

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