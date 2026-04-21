Per domani, 22 aprile 2026, il tempo in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. La giornata presenterà fasi di instabilità alternante a momenti di schiarite, con differenze significative tra le diverse regioni. Le previsioni indicano che alcune zone potrebbero sperimentare piogge e nubi dense, mentre altre godranno di spazi di cielo sereno. La situazione sarà influenzata da sistemi meteorologici in movimento lungo la penisola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata divisa tra instabilità e schiarite. Il meteo previsto per domani, 22 aprile 2026, presenta un quadro piuttosto variegato lungo tutta la penisola. L’Italia sarà infatti interessata da condizioni atmosferiche contrastanti, con zone caratterizzate da piogge e temporali e altre che vedranno momenti di sole anche prolungati. Nord Italia: piogge e temporali diffusi. Sulle regioni settentrionali, in particolare tra Lombardia, Piemonte e Veneto, si prevedono rovesci anche intensi, accompagnati localmente da temporali. Le precipitazioni saranno più insistenti nelle ore pomeridiane e serali, con possibili grandinate isolate.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia per domani, 22 aprile 2026: come sarà il tempo sullla Penisola

Meteo domani in Italia – rapido aggiornamento

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