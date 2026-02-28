Bel tempo e clima mite con l'anticiclone in arrivo qualche pioggia | le previsioni meteo del weekend

Il fine settimana si presenterà con tempo stabile e temperature miti grazie alla presenza dell’anticiclone che interesserà gran parte dell’Italia tra il 28 febbraio e il 1° marzo. Le giornate saranno caratterizzate da condizioni soleggiate, con punte di 20 gradi previste soprattutto nella giornata di sabato. Tuttavia, sono attese alcune piogge che potrebbero interessare alcune regioni del paese.

Tra il 28 febbraio e il 1° marzo l’anticiclone manterrà condizioni stabili e clima mite su gran parte d’Italia, con punte fino a 20 gradi soprattutto sabato. Domenica l’alta pressione inizierà però a cedere al Nord: una perturbazione dall’Atlantico porterà più nuvole e qualche pioggia sparsa, specie tra Piemonte e Liguria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Previsioni meteo, anticiclone fino al weekend: tempo in prevalenza soleggiato e clima miteFino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta...

Leggi anche: Quanto dureranno le piogge e quando arriverà l’anticiclone con il bel tempo: le previsioni meteo di Betti

Una selezione di notizie su Bel tempo.

Temi più discussi: Meteo, sole e bel tempo nel weekend grazie all'Anticiclone: le previsioni; Meteo: bel tempo e temperature sopra le medie per i prossimi dieci giorni, ma con cielo spesso coperto. Attenti alle valanghe; Quanto dureranno le piogge e quando arriverà l'anticiclone con il bel tempo: le previsioni meteo di Betti; Meteo: bel tempo e clima primaverile fino a venerdì 27. Poi cosa succede?.

Meteo – Nuova giornata all’insegna della stabilità e relativo bel tempo, con clima mite: i dettagliMeteo - Anticiclone azzorriano garanzia di stabilità e relativi bel tempo e mitezza, con qualche foschia in serata. I dettagli ... centrometeoitaliano.it

Meteo weekend: marzo inizia all'insegna del bel tempo?L'ultimo weekend di febbraio 2026 è nel segno dell'alta pressione anche se in vista dell'arrivo di marzo 2026 è atteso un primo indebolimento con l'arrivo di piogge e temporali sulle regioni ... meteo.it

#METEO. Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo quasi ovunque, con un clima tipicamente primaverile. - facebook.com facebook

Cielo sereno e alte temperature. Generale bel tempo nel fine settimana. @RaiMeteo #IoSeguoTgr x.com