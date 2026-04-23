Meteo allerta pioggia e calo termico | arriva il peggioramento

Tra il 28 e il 30 aprile si prevede un cambiamento significativo del meteo in Italia. Correnti instabili provenienti da est interesseranno principalmente il Nord e il Centro del paese, portando piogge e un calo delle temperature dopo le condizioni più miti del ponte del 25 aprile. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche con un'accentuata instabilità su diverse regioni.

Il meteo italiano subirà una brusca trasformazione tra il 28 e il 30 aprile, con l’arrivo di correnti instabili provenienti da est che colpiranno il Nord e il Centro, lasciando spazio a una drastica caduta delle temperature dopo il tepore del ponte del 25 aprile. Dopo la fase fredda registrata tra il 18 e il 22 aprile, il clima si sta stabilizzando su livelli miti, quasi caldi, in vista delle festività imminenti. Tuttavia, questa tregua termica è destinata a esaurirsi rapidamente. La configurazione atmosferica vedrà un movimento dei massimi di alta pressione verso le latitudini del Nord Europa, un riposizionamento che lascerà l’Italia vulnerabile alla discesa di masse d’aria fresche e perturbate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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