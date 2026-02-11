Heineken licenzierà 6 mila dipendenti

La multinazionale della birra Heineken annuncia che licenzierà tra i 5 e i 6 mila dipendenti in tutto il mondo nei prossimi due anni. La decisione arriva nonostante l’azienda abbia chiuso l’anno con utili e ricavi in crescita. La motivazione ufficiale sono le “condizioni di mercato sfidanti”, che spingono la compagnia a ridimensionare il personale per adattarsi alla situazione economica. La notizia ha già suscitato tensioni e preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

16.30 Heineken chiude l'anno con utili e ricavi in crescita ma alla luce di "condizioni di mercato sfidanti",come recita il titolo del comunicato sui conti del 2025, annuncia la decisione di tagliare 5-6 mila posti di lavoro entro due anni a livello globale. Il produttore olandese di birra ha registrato un lieve calo nelle vendite,ma ricavi in crescita a 34,9 mld di euro. Il taglio dell'occupazione è stato motivato con la necessità di accelerare la produttività in grande scala in modo da realizzare risparmi significativi.

