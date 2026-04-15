Disney ha licenziato più di 1.000 dipendenti, con un impatto significativo sul team di sviluppo visivo dei Marvel Studios. Questa decisione si inserisce in un quadro di tagli più ampi all’interno dell’azienda, che ha coinvolto diverse aree e dipartimenti. La riduzione del personale ha portato alla chiusura del reparto dedicato alla parte visiva dei progetti Marvel. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di queste decisioni.

Il team di sviluppo visivo dei Marvel Studios è tra le vittime principali dei tagli generalizzati da parte di Disney che hanno fatto fuori oltre 1000 dipendenti. Cala la scure sui dipendenti Disney e Marvel. La spending review del nuovo CEO Josh D'Amaro, succeduto a Bob Iger, ha causato un'ondata di licenziamenti che hanno interessato oltre 1.000 dipendenti, colpendo duro in particolar modo i Marvel Studios. D'Amaro di nome e di fatto per l'intero team dello Sviluppo Visivo di Marvel, completamente smantellato dal provvedimento che ha colpito dipendenti in forze da dieci anni presso la compagnia, come ha spiegato Forbes. Al momento, solo un piccolo team è rimasto in carica per coordinare l'assunzione di concept artist progetto per progetto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney licenzia oltre 1.000 dipendenti, smantellato il team di sviluppo visivo di Marvel

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Panoramica sull’argomento

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