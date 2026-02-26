Il Tar ha la coperta corta | lavora con la metà dei dipendenti previsti dall' organico

Il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia funziona con un numero di dipendenti che si dimezza rispetto a quello previsto dall’organico ufficiale. Questa situazione limita le capacità operative e incide sulle attività quotidiane dell’ufficio. La riduzione del personale mette in discussione l’efficienza e la gestione delle pratiche in tempi corretti. La questione riguarda direttamente il funzionamento del servizio giudiziario regionale.

I dati sono stati diffusi questa mattina in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel futuro potrebbero esserci assunzioni a colmare questo gap Il Tar del Friuli Venezia Giulia lavora con la metà delle risorse, sei dipendenti su 12, previste nell'organico. Un sottodimensionamento che, ha spiegato il presidente Carlo Modica de Mohac di Grisì, “unitamente all'aumento dei ricorsi pervenuti nell'anno, incide sulla possibilità di razionalizare l'assetto degli uffici in funzione delle esigenze, pone problematiche in termini di responsabilità, sotto plurimi profili, e manifesta tutta la sua criticità, in particolare rispetto al tema della continuità dei servizi”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Agrivoltaico, il Tar annulla il no del Ministero per l'impianto. Ora una nuova istruttoriaADRIA/LOREO (ROVIGO) - Il Tar del Veneto ha annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sul ... ilgazzettino.it

Concessioni balneari, il presidente del Tar: La legge va rispettataSecondo Giuseppe Caruso: Senza una gara, la permanenza dei concessionari sarà illegittima, con tutte le conseguenze del caso ... lavocedigenova.it

In aula il ricorso della Provincia contro la precedente decisione del Tar che aveva annullato l'aggiudicazione del progetto - facebook.com facebook

Calata Paita, il Tar congela anche il secondo sgombero: accolta la sospensiva della società concessionaria x.com