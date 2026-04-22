Messina l’assassino della madre | ergastolo per 112 coltellate

A Messina, la Corte d’assise ha condannato all’ergastolo Giosuè Fogliani, ventisettenne, per aver ucciso la madre, Caterina Pappalardo, all’interno della loro casa il 14 gennaio 2025. Il processo si è concluso con questa sentenza dopo che sono state accertate 112 coltellate. La decisione è stata presa sulla base delle prove raccolte durante l’istruttoria e delle dichiarazioni rese in aula.