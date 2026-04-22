Messina l’assassino della madre | ergastolo per 112 coltellate
A Messina, la Corte d’assise ha condannato all’ergastolo Giosuè Fogliani, ventisettenne, per aver ucciso la madre, Caterina Pappalardo, all’interno della loro casa il 14 gennaio 2025. Il processo si è concluso con questa sentenza dopo che sono state accertate 112 coltellate. La decisione è stata presa sulla base delle prove raccolte durante l’istruttoria e delle dichiarazioni rese in aula.
L’ergastolo è la pena inflitta dalla Corte d’assise di Messina a Giosuè Fogliani, il ventisettenne che il 14 gennaio 2025 ha ucciso la madre Caterina Pappalardo all’interno della loro abitazione. Il tragico evento, caratterizzato da un’estrema violenza con 112 colpi di coltello sferrati contro la donna, ha portato oggi alla sentenza definitiva del collegio presieduto da Maria Eugenia Grimaldi. Il movente economico e le dichiarazioni dell’imputato. Durante il processo, l’accusa ha delineato un quadro in cui la spinta principale dietro l’omicidio sarebbe stata di natura economica. Questo elemento ha guidato l’indagine sulle dinamiche che hanno portato alla morte della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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