Caso Variante Aurelia Il Comune si prepara per il giudizio davanti al Tar
Il Comune si sta preparando per il giudizio davanti al Tar, previsto per il 10 giugno. La decisione riguarda la possibilità di realizzare o meno la Variante Aurelia, un progetto che tiene banco da tempo. La città aspetta con attenzione l’esito di questa fase, mentre le parti coinvolte si preparano a presentare le loro ragioni davanti ai giudici amministrativi.
Il Comune si prepara per il giudizio del tribunale amministrativo in programma per il 10 giugno, chiamato a decidere se la Variante Aurelia si deve fare o meno. Secondo il decreto firmato dal sindaco Francesco Persiani il Comune fa questo passo "visto il ricorso avanti il Tar Toscana notificato anche all’Ente numero 15582025, teso ad impugnare il decreto ministeriale protocollo 161 del 25 marzo del 2025 recante il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del Progetto definitivo della variante Aurelia, e il successivo ricorso per motivi aggiunti, teso a impugnare, fra altri atti, la deliberazione del consiglio comunale numero 1712025 con cui è stato riconosciuto l’interesse strategico della Variante Aurelia con parere favorevole sulle modifiche di tracciato in variante al Regolamento urbanistico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Caso Variante Aurelia
Il pasticcio dell’illuminazione pubblica. A2A e Comune davanti al Tar, è polemica
A2A e il Comune di Barlassina sono coinvolti in una disputa legale riguardante la revoca della concessione del servizio di illuminazione pubblica, in vigore da 15 anni.
"Qui si vuole la variante Aurelia dove è alto il rischio idraulico"
Ultime notizie su Caso Variante Aurelia
Argomenti discussi: Caso Variante Aurelia. Il Comune si prepara per il giudizio davanti al Tar; Variante Aurelia a Imperia, atteso il decreto per l’ok al progetto; Aurelia Bis di Imperia, il Comune chiede risarcimenti milionari per i capannoni abbattuti a Caramagna.
Caso Variante Aurelia. Il Comune si prepara per il giudizio davanti al TarIl Comune si prepara per il giudizio del tribunale amministrativo in programma per il 10 giugno, chiamato a decidere se la Variante Aurelia si deve fare o meno. Secondo il decreto firmato dal sindaco ... lanazione.it
’No Variante Aurelia’: I costi sono raddoppiati . Qualcuno ci dica perchéIl comitato No Variante Aurelia torna a parlare del caso. A nome di molti massesi, esprimiamo disappunto per la gestione da parte di Anas e Comune, del servizio informazioni per le osservazioni sugli ... lanazione.it
Qualcuno ha per caso trovato sulla variante di Strada in chianti una gattina tartarugata. Non la trovo dal 15/01/26 sono la proprietaria Se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti per favore. Grazie allego foto - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.