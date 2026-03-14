Uno stuntman estone ha attraversato con un nastro i percorsi più insoliti, dallo Stretto di Messina alle Katara Towers alte 185 metri. Durante un tentativo in Sicilia, una caduta vicino all’arrivo gli ha impedito di conquistare il record mondiale. Si chiama Roose ed è un equilibrista che cammina sulla fune sospesa tra sogno e realtà, in un’atmosfera di grande tensione.

di Antonio Petrucci Lassù, dove l’aria si fa sottile e il rumore del mondo diventa un ronzio indistinguibile, il tempo non scorre: oscilla. Per Jaan Roose, estone classe 1992, la vita si misura nei due centimetri di una fettuccia che taglia il cielo come un graffio sottile, un segno quasi invisibile tracciato tra due punti che la logica vorrebbe distanti. Ma a differenza degli "urban climber" che scalano i grattacieli nell’ombra della legalità, sfidando arresti e denunce in un gioco di guardie e ladri verticale, Roose opera in una dimensione radicalmente diversa. Le sue sono imprese autorizzate, capolavori di ingegneria dove ogni ancoraggio è calcolato da team di esperti e ogni centimetro di corda è monitorato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dallo Stretto di Messina alla distanza tra le Katara Towers, alte 185 metri Lo stuntman estone ha attraversato i percorsi più bizzarri grazie a un nastro In Sicilia, una caduta vicino all’arrivo gli ha negato il primato mondiale. Roose, l’equilibrista che passeggia in cielo sulla fune dei sogni

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