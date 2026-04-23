Messina celebra Igor Protti | il mito del bomber torna al cinema

Il 28 aprile, presso il Cinema Lux di Messina, verrà proiettato un documentario dedicato a Igor Protti, famoso calciatore italiano. Il film racconta la sua carriera e il rapporto che ha mantenuto con la città di Messina nel corso degli anni. L’evento è un’occasione per ricordare le tappe principali della sua attività sportiva e il legame con il territorio.

? Cosa sapere Il 28 aprile il Cinema Lux di Messina ospita il documentario su Igor Protti.. Il film ripercorre la carriera del bomber e il suo legame con Messina.. Il 28 aprile alle ore 21, il Cinema Lux di Messina ospiterà la proiezione del documentario Igor, un’opera cinematografica che celebra l’eroismo romantico di Protti e ripercorre un’epoca calcistica ormai scomparsa. La pellicola, diretta da Luca Dal Canto e frutto della sceneggiatura firmata da Luca Dal Canto, Alberto Battocchi e Anita Galvano, si farà portatrice di un racconto che attraversa i decenni. Attraverso la figura di un calciatore capace di farsi amare in diverse piazze, il film ricostruisce un mondo fatto di campioni sporchi di fango, di figurine scambiate tra i banchi di scuola e di domeniche trascorse negli stadi gremiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina celebra Igor Protti: il mito del bomber torna al cinema Notizie correlate Leggi anche: “Igor”, il documentario su Protti arriva al cinema: l'omaggio al bomber del Bari “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Igor Protti: L’eroe romantico del calcio sbarca a Roma. Igor, l’eroe romantico del calcio. La proiezione in sala il 28 aprile a MessinaIl documentario ci riporta in un passato in cui il calcio delle bandiere, dei campioni sporchi di fango, delle figurine scambiate di nascosto sotto il banco, degli stadi pieni la domenica, faceva ... messinasportiva.it IGOR. L’eroe romantico del calcio: il documentario al cinema LuxMESSINA. Arriva anche a Messina il 28 aprile al Cinema Lux il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio diretto da Luca Dal Canto e con la sceneggiatura di Luca Dal Canto, Alberto Battocchi e Ani ... letteraemme.it