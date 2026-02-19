Igor il documentario su Protti arriva al cinema | l' omaggio al bomber del Bari

Il documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio” arriva nelle sale per raccontare la vita di Igor Protti. La pellicola celebra il bomber del Bari, che ha lasciato il segno con il suo stile di gioco appassionato e genuino. Protti è noto per aver trascinato il suo team alla promozione, grazie a gol decisivi e un carattere forte. La produzione mostra anche immagini d’archivio di partite memorabili e momenti di vita privata. Il film offre uno sguardo diretto sulla carriera di un vero simbolo del calcio popolare.

Arriva nei cinema il documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, dedicato a Igor Protti, ex attaccante e autentica leggenda del Bari, figura simbolo di un calcio viscerale e popolare che ha segnato un’epoca. Prodotto dall’associazione culturale Bredenkeik e scritto da Luca Dal Canto insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano, “Igor. L’eroe romantico del calcio” riporta lo spettatore negli anni ’90, quando il calcio delle bandiere, degli stadi pieni e delle radioline la domenica faceva sognare intere generazioni. Per i tifosi biancorossi, Protti non è stato solo un grande attaccante, ma un simbolo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Una Bari innevata, un padre, un figlio e Igor Protti nel cameo del videoclip: il ritorno del sarto della musica RadiosuoffIn un’atmosfera invernale, Bari si presenta con una copertura di neve che trasforma il suo paesaggio urbano.

