Il sito archeologico di Teotihuacan in Messico ha riaperto al pubblico dopo l’attacco armato avvenuto lunedì scorso. Durante l’incidente, un uomo ha sparato uccidendo una turista canadese e ferendo altre 13 persone prima di suicidarsi. Le autorità hanno adottato nuove misure di sicurezza per garantire l’accesso ai visitatori. La riapertura è stata annunciata con misure di controllo rafforzate e controlli più severi all’ingresso del sito.

Il sito archeologico di Teotihuacan in Messico ha riaperto al pubblico dopo un attacco armato avvenuto lunedì scorso quando un uomo ha ucciso una turista canadese e ferito altre 13 persone, prima di togliersi la vita. Julio César Jasso Ramírez, di 27 anni, ha aperto il fuoco contro i visitatori presumibilmente influenzato da precedenti stragi che hanno avuto risonanza mondiale, come quella nella Columbine High School, avvenuta negli Stati Uniti il 20 aprile 1999. Il sito ora è stato sottoposto a misure di sicurezza rafforzate, due mesi prima dell'inizio dei Mondiali di calcio, che il Messico co-organizza con Stati Uniti e Canada. L'attentatore avrebbe agito da solo e soffriva di "problemi psicologici".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Messico, il sito di Teotihuacan riapre con misure di sicurezza rafforzate

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