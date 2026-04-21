Messico uomo spara in sito archeologico Teotihuacan | una donna morta e 13 feriti

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato ha aperto il fuoco presso il sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, colpendo diversi visitatori. Il bilancio è di una donna morta e tredici persone ferite. L’aggressore si trovava in cima a una delle piramidi mentre ha sparato contro i presenti. La polizia è intervenuta sul posto per fermare l’uomo e soccorrere i feriti. La sparatoria ha provocato scompiglio tra i turisti che si trovavano nell’area.

E’ salito a un morto e 13 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta presso il sito archeologico di Teotihuacan in Messico, dove un uomo armato in piedi in cima a una delle storiche piramidi ha aperto il fuoco verso i turisti. Il responsabile è stato identificato come Julio Cesar Jasso, 27 anni, messicano, ha dichiarato un funzionario statale all’AP. Jasso è poi morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta, hanno aggiunto le autorità. Gli agenti di sicurezza hanno trovato una pistola, un coltello e munizioni. Il governo dello Stato del Messico ha confermato lunedì sera che l’uomo è stato l’unico aggressore. Il governo locale ha dichiarato che sette persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco.🔗 Leggi su Lapresse.it

messico uomo spara in sito archeologico teotihuacan una donna morta e 13 feriti
© Lapresse.it - Messico, uomo spara in sito archeologico Teotihuacan: una donna morta e 13 feriti

Notizie correlate

Messico, sparatoria a Teotihuacan: morta donna canadese e 6 feritiUna donna è morta in una sparatoria avvenuta nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, frequentato da molti turisti.

Canada, una donna spara in un liceo e poi si uccide: 10 vittime e 27 feritiÈ di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Messico: uomo spara su turisti dalla Piramide della Luna a Teotihuacan; Messico, uomo spara dalla Piramide della Luna a Teotihuacan: uccisa turista canadese; Messico, uomo spara in sito archeologico Teotihuacan: una donna morta e 13 feriti; Messico, spara sui turisti in visita a Teotihuacan: morta una donna.

messico uomo spara inVideo. Messico: uomo spara su turisti dalla Piramide della Luna a TeotihuacanVideo. I media locali riferiscono che una delle vittime è di nazionalità canadese. Le autorità parlano di almeno cinque feriti oltre all'attentatore in uno dei siti archeologici più visitati del Messi ... it.euronews.com

messico uomo spara inMessico, spara ai turisti davanti alle piramidi azteche: un morto e sei feritiUn uomo armato ha aperto il fuoco presso le storiche piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista e ferendone altri sei nel sito storico a un'ora d'auto a nord della capitale. A d ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.