Un uomo armato ha aperto il fuoco presso il sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, colpendo diversi visitatori. Il bilancio è di una donna morta e tredici persone ferite. L’aggressore si trovava in cima a una delle piramidi mentre ha sparato contro i presenti. La polizia è intervenuta sul posto per fermare l’uomo e soccorrere i feriti. La sparatoria ha provocato scompiglio tra i turisti che si trovavano nell’area.

E’ salito a un morto e 13 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta presso il sito archeologico di Teotihuacan in Messico, dove un uomo armato in piedi in cima a una delle storiche piramidi ha aperto il fuoco verso i turisti. Il responsabile è stato identificato come Julio Cesar Jasso, 27 anni, messicano, ha dichiarato un funzionario statale all’AP. Jasso è poi morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta, hanno aggiunto le autorità. Gli agenti di sicurezza hanno trovato una pistola, un coltello e munizioni. Il governo dello Stato del Messico ha confermato lunedì sera che l’uomo è stato l’unico aggressore. Il governo locale ha dichiarato che sette persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messico, uomo spara in sito archeologico Teotihuacan: una donna morta e 13 feriti

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