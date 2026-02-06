Pinacoteca riapre con misure di sicurezza rafforzate | armi in sicurezza

La Pinacoteca Civica di Ancona riapre al pubblico. Dopo mesi di lavori, sono state rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto per le armi storiche esposte. Ora i visitatori possono tornare a vedere le opere e le collezioni in un ambiente più sicuro.

**Ancona, 6 febbraio 2026 – La Pinacoteca Civica di Ancona, custode di opere d’arte e di armi storiche, è pronta a riaprire dopo un’operazione di messa in sicurezza che ha richiesto mesi di lavoro. Il 14 febbraio, in occasione dell’anniversario della sua fondazione, la struttura ospiterà la mostra straordinaria dell’Annunciazione di Tiziano e del Ritratto di Balestriere di Lorenzo Lotto, due capolavori dell’arte pittorica che saranno esposti in una nuova vetrina. Ma l’evento non è soltanto un evento culturale: l’apertura della Pinacoteca è stata coordinata in modo da garantire la sicurezza delle collezioni storiche, soprattutto quelle di armi antiche, custodite in sede sin dal 1982.🔗 Leggi su Ameve.eu

