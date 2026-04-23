Un lettore ha scritto a Francesco Merlo chiedendo se i calciatori siano più inclini a comportamenti scorretti rispetto ad altri professionisti come avvocati e giornalisti. La domanda nasce in un momento in cui si sono diffuse notizie riguardanti intercettazioni di sessantaquattro giocatori di Serie A coinvolti in un’indagine milanese sull’agenzia Ma. Merlo ha risposto affermando che i calciatori non sono più sporcaccioni degli avvocati, ma sono meno nascosti.

Un lettore di Repubblica scrive a Francesco Merlo ponendo la domanda che in questi giorni si fanno in molti: i calciatori sono per natura più sporcaccioni di avvocati e giornalisti? Sessantaquattro nomi di Serie A nelle intercettazioni dell’inchiesta milanese sull’agenzia Ma.De, tremila euro a serata per una escort. La risposta di Merlo è netta, e sposta il bersaglio. “No, scrive. Gli uomini che il lettore chiama sporcaccioni “ sono tanti, a giudicare dall’offerta di sesso a pagamento”, e non esiste una professione maschile che frequenti le escort più di altre. I calciatori coinvolti, riconosce Merlo, “sono ricchi, giovani, atletici e probabilmente sono al tempo stesso più rozzi ma più “sani” e meno nascosti e contorti di professori o manager”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Merlo difende i calciatori: non sono più sporcaccioni degli avvocati, solo meno nascosti

Notizie correlate

Giustizia, c’è un Sì più convinto degli altri. L’opinione di Giorgio MerloAl di là delle rispettive curve sud – sempre più infuocate ed aggressive – c’è uno specifico Sì che non può passare sotto silenzio in vista del...

Le donne sono più brave all’Università, ma dopo la Laurea guadagnano il 15% in meno degli uominiLe donne rappresentano la maggioranza dei laureati (e questo è un dato storico): sono quasi il 60% del totale, nel 2024.