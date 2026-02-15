Giustizia c’è un Sì più convinto degli altri L’opinione di Giorgio Merlo
Giorgio Merlo ha espresso un sì deciso al referendum sulla giustizia, evidenziando come questa posizione si distingua nettamente dalle altre. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui le discussioni tra i sostenitori si fanno più accese e spesso aggressive. Merlo ha sottolineato che, tra le molte opinioni, quella che sostiene il cambiamento appare più ferma e convinta. La sua opinione si inserisce in un dibattito acceso, in cui le diverse fazioni si affrontano su questioni delicate.
Al di là delle rispettive curve sud – sempre più infuocate ed aggressive – c’è uno specifico Sì che non può passare sotto silenzio in vista del prossimo referendum sulla giustizia. Ed è forse il Sì più popolare, più comprensibile e più immediatamente percepibile dal cittadinoelettore. E riguarda il tema di come superare una “casta” che in questi anni si è semplicemente rafforzata, irrobustita e consolidata. Una “casta” che, attraverso il sistema rigorosamente e quasi dogmaticamente individuato nel sistema correntizio, ha governato sostanziosamente la magistratura italiana. Ora, visto che non parliamo di una banale assemblea istituzionale ma, al contrario, di un potere che con le correnti politiche organizzate ha in mano la vita e il futuro delle persone e che può decidere – con la sua concreta azione penale – di capovolgere le sorti della politica nazionale e locale, è del tutto ovvio che questa “casta” non può restare immobile ed inattaccabile. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il referendum rappresenta un momento di confronto politico trasversale, capace di influenzare profondamente l’orientamento del Paese.
