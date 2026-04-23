Mercato Napoli Folorunsho tornerà in azzurro? La situazione

Il centrocampista si trova al centro di una trattativa tra il Cagliari e il Napoli, con quest’ultimo che ha fissato a otto milioni di euro la cifra richiesta per il riscatto. La decisione definitiva sulla sua permanenza nel club sardo dipende da questa cifra, che si presenta come un elemento cruciale nel proseguimento della trattativa. La situazione rimane in sospeso, con nessuna comunicazione ufficiale in merito a un possibile accordo.

Michael Folorunsho e il Cagliari si trovano di fronte a una scelta decisiva: l’8 milioni di euro richiesti dal Napoli per il riscatto rappresentano un ostacolo concreto alla permanenza del centrocampista in rossoblù. Folorunsho: i numeri che frenano il Cagliari. La cifra non è marginale per le casse sarde. Come evidenzia L’Unione Sarda, il club sardo sta riflettendo attentamente sulla convenienza economica dell’operazione. Folorunsho ha fornito prestazioni discontinue durante la stagione, con una collocazione tattica che non sempre ha garantito continuità di rendimento. Tuttavia, le sue caratteristiche rimangono difficili da replicare all’interno della rosa rossoblù, aspetto che complica una decisione puramente economica.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Napoli, il punto sulle entrate e sulle uscite: da Lucca e Lang a Giovane e Maldini

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