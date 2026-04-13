Nel centro di allenamento di Castel Volturno, il difensore del Napoli sta svolgendo esercizi di recupero per tornare in campo. La società è in attesa di conoscere la data del suo rientro, mentre l’allenatore aspetta di riavere a disposizione il giocatore. Rrahmani si sta impegnando per tornare disponibile quanto prima.

Amir Rrahmani accelera il recupero al Training Center di Castel Volturno: il difensore del Napoli si allena in vista del ritorno in campo, con Antonio Conte che attende il suo rientro. Rrahmani: la corsa contro il tempo a Castel Volturno. Il kosovaro non sceglie la strada della passività. Attraverso i social, Rrahmani documenta il suo lavoro quotidiano al centro sportivo azzurro, mandando un segnale chiaro: la determinazione a recuperare non è in discussione. Ogni seduta rappresenta un passo verso la disponibilità, un obiettivo che il difensore insegue con metodicità e urgenza. Conte ha bisogno di lui. La difesa del Napoli conosce bene l’importanza di avere Rrahmani a pieno regime, e il difensore lo sa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, quando tornerà Rrahmani? La situazione

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Rrahmani tornerà contro la Lazio (CorSport)Questa stagione sembra essere davvero stregata per Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli, per quanto riguarda gli infortuni.

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