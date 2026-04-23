La Juventus sta lavorando attivamente sul mercato in vista della prossima stagione e ha raggiunto un accordo verbale con il portiere brasiliano del Liverpool. La società bianconera ha da settimane nel mirino Alisson Becker, nato nel 1992, e ora sembra aver definito un’intesa di massima con il giocatore. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare il portiere in Italia nelle prossime settimane.

La Juventus si sta muovendo sul mercato in vista della prossima stagione ed è pronta a piazzare il primo colpo: da settimane monitora Alisson Becker, portiere classe 1992 del Liverpool. Il giocatore – stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano – avrebbe già un accordo verbale con il club bianconero, e sarebbe quindi disposto a tornare in Italia dopo la sua esperienza a Roma. Alisson-Juve: il sì del giocatore. La Juventus, insoddisfatta delle prestazioni di Michele Di Gregorio e Mattia Perin, vuole un estremo difensore che le garantisca maggiore sicurezza tra i pali, e ha individuato nel brasiliano il profilo ideale per innalzare il livello della rosa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, avanti tutta per Alisson: accordo verbale con il brasiliano

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