La Juventus sta monitorando da vicino il portiere brasiliano del Liverpool in vista della prossima sessione di mercato estivo. La società sta valutando il profilo del giocatore, senza ancora aver preso decisioni ufficiali. Le trattative e le possibili mosse non sono state rese pubbliche, ma si continua a seguire attentamente l’evolversi della situazione. Al momento, non ci sono conferme sulle interlocuzioni tra le parti interessate.

di Angelo Ciarletta Alisson Juventus, la Vecchia Signora osserva il profilo del portiere del Liverpool: ecco le ultime novità in vista del mercato estivo. La Juve ha ritrovato certezze tra i pali dopo il match contro il Genoa. Secondo l’analisi di Tuttosport, la sfida di Pasquetta ha sancito il ritorno da protagonista di Michele Di Gregorio, capace di superare un periodo complicato in panchina. MERCATO JUVE LIVE Nonostante Luciano Spalletti avesse inizialmente optato per la continuità di Mattia Perin, il campo ha rimescolato le gerarchie. Il tecnico ha confermato la stima per entrambi, escludendo interventi prioritari sul mercato. Tuttavia, le logiche finanziarie per la prossima stagione potrebbero cambiare lo scenario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juventus, la società osserva il profilo del brasiliano: le ultime novità in vista del mercato estivo

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Spalletti ha fatto espressamente il nome di Alisson Becker per la porta della Juventus Col tecnico di Certaldo alla Roma era il vice di Szczesny, ora potrebbe diventare il suo primo portiere Vi convincerebbe come scelta - facebook.com facebook

I sogni di mercato della #Juventus sono Alisson Becker, Bernardo Silva e Robert Lewandowski. Per arrivare a questi profili servirà un taglio netto degli stipendi tra i 20-25 milioni. @Gazzetta_it x.com