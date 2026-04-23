Mercato Juve | Holm ha il gradimento di Spalletti ma la società è inamovibile su questa decisione

Il mercato della Juventus vede un interesse particolare per Holm, che ha ricevuto il favore del tecnico Luciano Spalletti. Tuttavia, la società mantiene una posizione ferma e non intende cambiare la propria decisione riguardo a questa scelta. La situazione si sviluppa in un contesto in cui le preferenze dell’allenatore e le decisioni dirigenziali non coincidono, creando tensioni nell’ambito delle trattative di mercato.

di Angelo Ciarletta Mercato Juve: Holm ha il totale gradimento di mister Luciano Spalletti, ma la società è inamovibile su questa decisione. Di cosa si tratta. La Juve inizia a delineare le strategie per il prossimo futuro, muovendosi tra le richieste dell’area tecnica e le necessità finanziarie del club. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, uno dei nomi caldi resta quello di Emil Holm. MERCATO JUVENTUS LIVE Il calciatore svedese ha ricevuto il gradimento di Luciano Spalletti, che ne apprezza le doti tattiche e la propensione al cross. Tuttavia, la valutazione di 15 milioni di euro fissata per il cartellino è ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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