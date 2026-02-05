La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di Coppa contro l’Atalanta. È la prima volta che entrano in campo con la maglia bianconera. Restano invece fuori Vlahovic e Milik, che non sono stati convocati. La decisione su Yildiz arriverà nelle prossime ore. Spalletti ha chiamato anche altri giocatori, ma sono i nuovi arrivati a catturare l’attenzione.

Convocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeri. L'avvicinamento al quarto di finale di Coppa Italia contro l' Atalanta regala notizie decisamente confortanti a Luciano Spalletti, che per la delicata trasferta del Gewiss Stadium può contare su una rosa profonda e ricca di alternative di qualità. Scorrendo la lista ufficiale dei giocatori precettati per la sfida, si nota come il tecnico di Certaldo abbia finalmente a disposizione quasi tutte le sue frecce, potendo gestire le energie con un turnover ragionato ma altamente competitivo.

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la decisione su Yildiz. La lista completa di Spalletti

