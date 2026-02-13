Calciomercato Milan Romano | Jackson tornerà al Chelsea Nome caldo per il mercato italiano

Fabrizio Romano ha confermato che Nicolas Jackson, che il Milan aveva cercato di acquistare, tornerà al Chelsea questa estate. La decisione del club londinese di esercitare l’opzione di riscatto ha chiuso la possibilità di vederlo in rossonero. Jackson, che ha segnato 10 gol in questa stagione, rappresenta comunque un nome che potrebbe tornare a circolare nel mercato italiano.

Vi ricordate quando in estate Nicolas Jackson era stato accostato al Milan? L'attaccante senegalese non sta convincendo al Bayern Monaco e - con ogni probabilità - farà ritorno al Chelsea a fine stagione. Ad agosto 2025 il direttore sportivo Igli Tare aveva incontrato il suo agente, ma il club rossonero non ha mai presentato un'offerta ufficiale agli inglesi. Il classe 2001 si è trasferito in Germania negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso a 15 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 65 milioni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il calciomercato del Milan è ancora in evoluzione.

L’infortunio di Conor Bradley ha influenzato i piani di mercato del Liverpool, portando il club a valutare soluzioni interne prima di considerare eventuali acquisti estivi.

