L’interesse tra il centrocampista turco e la società nerazzurra rimane invariato, con entrambe le parti che desiderano proseguire il rapporto contrattuale. Secondo fonti di stampa, non ci sono piani di separazione anticipata e si valutano le possibilità di un rinnovo. Nessuna comunicazione ufficiale viene ancora annunciata, ma le trattative sembrano indicare una volontà comune di continuare insieme.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sia l ‘Inter che Calhanoglu sono fortemente intenzionate a non terminare anticipatamente l’avventura milanese del turco. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2027 e la società neroazzurra non ha alcuna volontà di liberarsi del suo controcampista cardine. Non solo, sarebbe in forte discussione l’ipotesi di una possibile trattativa per il prolungamento del contratto di quest’ultimo, che, dopo un mercato estivo, quello dell’anno scorso, che lo ha visto molto vicino alla partenza, si è ripreso in mano sia le chiavi del centrocampo interista, sia la fiducia dei tifosi. Calhanoglu-Inter: dal quasi divorzio al rinnovo delle proposte.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, Calhanoglu non si muove: futuro insieme e idea rinnovo

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