Stellantis sfonda il rosso | +6,7% in un mercato auto in crisi

Stellantis registra un aumento del 6,7% nelle vendite a gennaio, grazie a strategie di marketing mirate e a una maggiore domanda di veicoli elettrici. La casa automobilistica ha concentrato gli sforzi su nuovi modelli e incentivi, riuscendo così a superare la tendenza negativa del mercato europeo. Mentre le immatricolazioni complessive sono scese del 3,5%, Stellantis ha mantenuto una crescita significativa. La stagione continua con sfide e opportunità per il settore.

Il mercato automobilistico europeo ha aperto il 2026 con il freno a mano tirato: a gennaio le immatricolazioni sono crollate del 3,5%, segnando un brusco stop dopo la ripresa del 2025. Un dato che fotografa un settore in difficoltà, stretto tra inflazione persistente, consumatori prudenti e politiche di incentivazione per l’elettrico ancora troppo incerti. In questo contesto, Stellantis emerge come un faro in una notte buia: l’unico grande gruppo a registrare un aumento, seppur modesto, del 6,7%. Un’eccezione che la dice lunga sulle dinamiche in atto nel settore. Dietro il rosso di gennaio si nascondono dinamiche complesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu Auto UE in crisi: Stellantis e VW chiedono aiuto a Bruxelles per nuove regole industrialiLe case automobilistiche europee Stellantis e Volkswagen chiedono a Bruxelles un nuovo piano industriale. Cosa c’è dietro il boom di Stellantis, il colosso torinese guida la ripartenza del mercato autoIl settore automobilistico italiano riparte con energia grazie a Stellantis.