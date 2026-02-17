Stellantis rilancia il diesel | mossa anti-cinese e risposta a un mercato EV in rallentamento in Europa
Stellantis ha deciso di puntare di nuovo sul motore diesel, cercando di rafforzare la propria posizione in Europa. La casa automobilistica vuole rispondere alla crescente presenza di produttori cinesi e alle vendite di veicoli elettrici che rallentano nella regione. Recentemente, l’azienda ha annunciato investimenti specifici in tecnologie diesel, concentrandosi su modelli che puntano a ridurre le emissioni e migliorare le prestazioni. Questa scelta mira a mantenere i clienti che preferiscono ancora i motori tradizionali e a contrastare la concorrenza dei brand asiatici.
Stellantis Scommette di Nuovo sul Diesel: Una Mossa Strategica per Contrastare l’Offensiva Cinese nel Mercato Europeo. Stellantis, il gigante automobilistico europeo, sta ridisegnando la sua strategia di mercato con un inatteso ritorno agli investimenti nei motori diesel. La decisione, anticipata da Reuters e confermata parzialmente dal gruppo, mira a rispondere alla crescente concorrenza delle case automobilistiche cinesi e a un possibile allentamento dei vincoli sulle emissioni in Europa. Un Cambiamento di Rotta Inaspettato. La scelta di Stellantis rappresenta una svolta significativa rispetto alla progressiva riduzione dell’offerta di motorizzazioni diesel degli ultimi anni, a favore dell’elettrificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
"Stellantis resuscita il diesel in Europa": 7 nuovi modelli in arrivo
Stellantis riporta il diesel in Europa, spinto dalla crescente domanda di veicoli a gasolio.
Cambio di strategia in Stellantis, riviste le stime vendite EV, Usa sotto il 6% rispetto al 50% previsto per il 2030, Europa lontana dall’obiettivo 100% al 2035Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stellantis rilancia il diesel in Europa: sette modelli tornano sui listini; Stellantis rilancia il Diesel in Europa; Stellantis rilancia il diesel, in modo corposo su 7 modelli; Stellantis rilancia diesel in Europa mentre arretra su elettrico.
Stellantis indietro tutta: stop all’elettrico, sì al dieselStellantis verso una progressiva reintroduzione dei motori diesel su diversi modelli. Contestualmente frena sull'elettrico puro ... lautomobile.aci.it
Perché Stellantis riporta il diesel in Europa nel 2026?Ritorno diesel Stellantis: nuove versioni a gasolio su Peugeot, Opel e DS per rispondere alla domanda del mercato europeo. quotidianomotori.com
Stellantis rilancia il Diesel in Europa #stellantis #diesel #europa sportmediaset.mediaset.it/drive-up/stell… x.com
Stellantis rilancia il diesel, in modo corposo su 7 modelli - facebook.com facebook