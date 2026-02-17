Stellantis rilancia il diesel | mossa anti-cinese e risposta a un mercato EV in rallentamento in Europa

Stellantis ha deciso di puntare di nuovo sul motore diesel, cercando di rafforzare la propria posizione in Europa. La casa automobilistica vuole rispondere alla crescente presenza di produttori cinesi e alle vendite di veicoli elettrici che rallentano nella regione. Recentemente, l’azienda ha annunciato investimenti specifici in tecnologie diesel, concentrandosi su modelli che puntano a ridurre le emissioni e migliorare le prestazioni. Questa scelta mira a mantenere i clienti che preferiscono ancora i motori tradizionali e a contrastare la concorrenza dei brand asiatici.