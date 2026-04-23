Mercatino di Forte dei Marmi a Parma | strade chiuse e viabilità modificata il 26 aprile

Il Comune di Parma ha annunciato che domenica 26 aprile 2026, in occasione del mercatino di Forte dei Marmi, alcune strade saranno chiuse e la viabilità sarà modificata. Le variazioni entreranno in vigore alle 7 e resteranno attive fino alle 20. Queste disposizioni riguardano diverse vie del centro, interessando il traffico e il parcheggio durante tutta la giornata.

In occasione del mercatino di Forte dei Marmi, in programma domenica 26 aprile 2026, il Comune di Parma ha disposto una serie di modifiche alla viabilità che resteranno in vigore dalle ore 7 alle 20.30.Il provvedimento principale riguarda Strada Massimo D’Azeglio, dove nel tratto compreso tra.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Zelensky a Roma il 15 aprile: strade chiuse e viabilità modificata in CentroOggi Roma accoglierà il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una visita istituzionale. Legalmente Marciando a Fregene, viabilità modificata dal 19 al 21 marzo: strade chiuse e divieti di sostaFiumicino, 17 marzo 2026 – In occasione della manifestazione “Legalmente Marciando”, dal 19 al 21 marzo 2026 sarà in vigore una disciplina... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un’intera domenica tra shopping con il Mercatino da Forte dei Marmi, arte e sapori a km zero; Crema - Stop al mercato di Forte dei Marmi; Il Mercato del Forte 2.0.; Festa col ‘Mercatino’, la boutique a cielo aperto da Forte dei Marmi e tante altre iniziative in centro. Porcia ospita Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: il mercato di qualità arriva il 25 aprileIl Consorzio itinerante nato nel 2002 porta in piazza pelletteria, cashmere e tessuti pregiati: attesa un’ampia affluenza. nordest24.it L’originale Consorzio degli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Porcia sabato 25 aprilePORCIA – A grande richiesta tornano a Porcia per il 25 aprile Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confonder ... pordenoneoggi.it Mercatino di Forte dei Marmi: modifica temporanea alla viabilità domenica 12 aprile Dalle ore 6:00 alle ore 22:00 di domenica 12 aprile 2026, in occasione del tradizionale mercatino di Forte dei Marmi saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e l - facebook.com facebook