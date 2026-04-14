Zelensky a Roma il 15 aprile | strade chiuse e viabilità modificata in Centro

Il 15 aprile Roma ospiterà il Presidente ucraino in occasione di una visita ufficiale. La presenza del capo di Stato comporterà l’adozione di misure di sicurezza più stringenti e variazioni temporanee alla circolazione nel centro della città. Le strade interessate saranno chiuse o soggette a modifiche per garantire il regolare svolgimento dell’evento. La viabilità subirà conseguentemente variazioni in diverse aree del capoluogo.

Oggi Roma accoglierà il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una visita istituzionale. Un appuntamento di rilievo internazionale che avrà inevitabili ripercussioni sulla viabilità della Capitale, con misure di sicurezza rafforzate e modifiche alla circolazione in diverse zone della città. Il cuore delle restrizioni interesserà soprattutto il centro storico e alcune aree strategiche. Già dalla notte tra martedì e mercoledì s catteranno i primi divieti di sosta nella zona ParioliPinciano, in particolare tra via Frescobaldi, via Mercadante, via Pergolesi e via Raimondi. Sempre nelle stesse ore, le limitazioni si estenderanno anche al centro istituzionale della città: previsti divieti di sosta e fermata nelle aree del Quirinale e di Palazzo Chigi, sedi chiave della politica italiana.🔗 Leggi su Funweek.it

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