Mentre il Chelsea esonera Rosenior Real Madrid Mbappé vorrebbe Mourinho

Il Chelsea ha annunciato l'esonero dell'allenatore Liam Rosenior dopo la sconfitta contro il Brighton, che ha compromesso le speranze di qualificazione alla Champions League. Nel frattempo, il Real Madrid sta considerando seriamente l'ipotesi di ingaggiare l'ex allenatore di club italiani, mentre Kylian Mbappé avrebbe manifestato l'interesse a lavorare con José Mourinho. Questi sviluppi riguardano le scelte tecniche di alcuni dei club più prestigiosi del calcio europeo.

Il Real Madrid pensa seriamente a Mourinho, il Chelsea ha già archiviato l’esperimento Rosenior. Partiamo dalle notizie certe: il Chelsea ieri ha annunciato l’esonero del tecnico Liam Rosenior, dopo la sconfitta contro il Brighton che allontana i Blues dalla qualificazione alla Champions League. Rosenior aveva sostituito Maresca, con cui il Chelsea aveva vinto il mondiale per club. Squadra affidata fino al termine della stagione a Calum McFarlane, poi si vedrà Si vedrà anche se il successore di Alvaro Arbeola sulla panchina del Real Madrid sarà Josè Mourinho, che ha già allenato le merengues dal 2010 al 2013. A quanto riportano i media spagnoli, l’agente di Mou Jorge Mendes lo avrebbe proposto a Florentino Perez, spiegando che c’è una clausola rescissoria dal contratto col Benfica non troppo alta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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