Mense scolastiche | Torino vince il premio per i 37mila pasti green

A Torino, la mensa scolastica ha ottenuto un riconoscimento nazionale, ricevendo il premio Foodinsider a Roma. L’assessora competente ha ritirato il premio, che conferma il modello adottato nella città, capace di fornire ogni giorno 37.000 pasti. Il sistema si basa su pratiche sostenibili e sull’inclusione di principi di educazione alimentare. La vittoria arriva in un momento di attenzione crescente verso il settore della ristorazione scolastica.

? Cosa sapere L'assessora Salerno ha ritirato a Roma il premio Foodinsider per la mensa di Torino.. Il modello garantisce 37mila pasti giornalieri integrando sostenibilità ambientale e criteri di educazione alimentare.. A Roma, l’assessora Salerno ha ritirato questa mattina il riconoscimento assegnato alla città di Torino per l’eccellenza della ristorazione scolastica, un premio che premia la capacità dell’amministrazione di integrare la tutela dell’ambiente nei servizi per i più piccoli. L’organizzazione Foodinsider ha consegnato il titolo durante il quarto incontro nazionale dedicato proprio alle mense delle scuole, un evento che celebra anche il decennio di attività di questo ente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mense scolastiche: Torino vince il premio per i 37mila pasti green Notizie correlate Mense scolastiche: recupero degli insoluti vicino al 95% e nessuna esclusione dai pastiIl Comune incassa la quasi totalità delle rette senza mai sospendere il pasto ai bambini. Torna la ’Green food week’. Il Km0 nelle mense scolasticheTorna la Green Food Week, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, con i Comuni che la compongono, ha aderito, per il secondo anno di fila. Contenuti utili per approfondire Menù vegano per le mense scolastiche di Torino, l’iniziativa della sindaca AppendinoScatta una vera e propria rivoluzione alimentare sulle tavole delle mense scolastiche torinesi. Per un giorno al mese, tutti i bambini che mangeranno nelle mense scolastiche delle elementari (sono ... affaritaliani.it Olio lampante (non commestibile) al posto dell’extravergine nelle mense scolastiche, scatta la class action dei genitori in SalentoIn Salento un’inchiesta della Guardia di Finanza ha scoperto che nelle mense scolastiche veniva usato un mix di olio di semi e lampante (non commestibile)... Cambia l’alimentazione scolastica in ... greenme.it